24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में किराना-जनरल स्टोर्स जैसे बनेंगे सरकारी ‘सीएम मार्ट’, रियायती दामों पर मिलेगा हर सामान

CM Marts - विकसित देशों के कम्युनिटी स्टोर जैसे मार्ट खुलेंगे, सभी सामान उचित दामों में मिलेंगे

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 24, 2025

Government CM Marts to be set up in MP like grocery and general stores

MP में खुलेंगे सरकारी सीएम मार्ट- demo pic

CM Mart - मध्यप्रदेश में अब किराना-जनरल स्टोर्स जैसे सरकारी मार्ट डेवलप किए जा रहे हैं। इन्हें ‘सीएम पोषण मार्ट का नाम दिया गया है। प्रदेश की सभी राशन दुकानों को इस रूप में विकसित किया जाएगा। यहां राशन की तरह जरूरत का हर सामान रियायती दरों पर मिलेगा। मप्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राशन दुकानों को ‘मुख्यमंत्री पोषण मार्ट’ के रूप में विकसित करने की योजना है। यहां किराना और जनरल स्टोर्स के समान आमलोगों की जरूरत का हर सामान मुहैया कराया जाएगा।

मध्यप्रदेश में राशन दुकानों में गेहूं, चावल, शक्कर जैसी खाद्य सामग्री राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों को बेहद कम दरों पर उपलब्ध कराती है। विभागीय मंत्री के मुताबिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का यह काम यथावत चलता रहेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार राशन दुकानों को सीएम मार्ट के रूप में डेवलप करने से सुदूर गांवोें में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। मार्ट में एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सामग्रियों मिल जाने से उन्हें छोटी-मोटी जरूरतों के लिए शहरों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे ग्रामीणों के पैसे और समय की बचत होगी, अकारण भागदौड़ भी रुकेगी।

प्रदेश में विकसित देशों की कम्युनिटी स्टोर जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश

मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया कि राज्य सरकार, प्रदेश में विकसित देशों की कम्युनिटी स्टोर जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए राशन दुकानों पर किराना और जनरल स्टोर्स से जुड़ी सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली ज्यादा मजबूत बनेगी और
राशन दुकान संचालित करनेवालों की आय भी बढ़ेगी।

सभी सामान उचित या रियायती दामों में मिलेंगे

खास बात यह है कि सीएम पोषण मार्ट में उपलब्ध सभी सामान उचित या रियायती दामों में मिलेंगे। सरकारी नियंत्रण होने से यहां मुनाफाखोरी नहीं की जा सकेगी जिससे अंतत: उपभोक्ताओं को खासा लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस शहर का नजारा बदल देंगे 29 किमी लंबे घाट, जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा
भोपाल
Union Minister JP Nadda arrived to inspect the 29 km long ghats of Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 03:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में किराना-जनरल स्टोर्स जैसे बनेंगे सरकारी ‘सीएम मार्ट’, रियायती दामों पर मिलेगा हर सामान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 1 हजार इंजीनियरों पर सरकार की सख्ती, कार्रवाई के लिए तलब की रिपोर्ट

MP government preparing profiles of 1000 PWD engineers
भोपाल

इस शहर में बन रहा सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, 5 करोड़ होंगे खर्च

Ayurvedic Hospital in MP
भोपाल

एम्स में इंजेक्शन लगाते ही 3 साल की बच्चे की मौत, मचा हड़कंप

AIIMS
भोपाल

कार बाजार से पुरानी कार खरीदने से पहले पढ़ लें ये जरूरी खबर, RTO का आदेश जारी

MP news purchasing car from car bazar be alert
भोपाल

पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड के बीच और गिरेगा तापमान, एमपी में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट

Cold Wave And Dense Fog Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.