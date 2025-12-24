MP में किराना-जनरल स्टोर्स जैसे बनेंगे सरकारी ‘सीएम मार्ट’, रियायती दामों पर मिलेगा हर सामान

CM Mart - मध्यप्रदेश में अब किराना-जनरल स्टोर्स जैसे सरकारी मार्ट डेवलप किए जा रहे हैं। इन्हें ‘सीएम पोषण मार्ट का नाम दिया गया है। प्रदेश की सभी राशन दुकानों को इस रूप में विकसित किया जाएगा। यहां राशन की तरह जरूरत का हर सामान रियायती दरों पर मिलेगा। मप्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राशन दुकानों को ‘मुख्यमंत्री पोषण मार्ट’ के रूप में विकसित करने की योजना है। यहां किराना और जनरल स्टोर्स के समान आमलोगों की जरूरत का हर सामान मुहैया कराया जाएगा।