MP में किराना-जनरल स्टोर्स जैसे बनेंगे सरकारी ‘सीएम मार्ट’, रियायती दामों पर मिलेगा हर सामान

CM Mart - मध्यप्रदेश में अब किराना-जनरल स्टोर्स जैसे सरकारी मार्ट डेवलप किए जा रहे हैं। इन्हें ‘सीएम पोषण मार्ट का नाम दिया गया है। प्रदेश की सभी राशन दुकानों को इस रूप में विकसित किया जाएगा। यहां राशन की तरह जरूरत का हर सामान रियायती दरों पर मिलेगा। मप्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राशन दुकानों को ‘मुख्यमंत्री पोषण मार्ट’ के रूप में विकसित करने की योजना है। यहां किराना और जनरल स्टोर्स के समान आमलोगों की जरूरत का हर सामान मुहैया कराया जाएगा।
मध्यप्रदेश में राशन दुकानों में गेहूं, चावल, शक्कर जैसी खाद्य सामग्री राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों को बेहद कम दरों पर उपलब्ध कराती है। विभागीय मंत्री के मुताबिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का यह काम यथावत चलता रहेगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार राशन दुकानों को सीएम मार्ट के रूप में डेवलप करने से सुदूर गांवोें में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। मार्ट में एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सामग्रियों मिल जाने से उन्हें छोटी-मोटी जरूरतों के लिए शहरों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे ग्रामीणों के पैसे और समय की बचत होगी, अकारण भागदौड़ भी रुकेगी।
मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया कि राज्य सरकार, प्रदेश में विकसित देशों की कम्युनिटी स्टोर जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए राशन दुकानों पर किराना और जनरल स्टोर्स से जुड़ी सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली ज्यादा मजबूत बनेगी और
राशन दुकान संचालित करनेवालों की आय भी बढ़ेगी।
खास बात यह है कि सीएम पोषण मार्ट में उपलब्ध सभी सामान उचित या रियायती दामों में मिलेंगे। सरकारी नियंत्रण होने से यहां मुनाफाखोरी नहीं की जा सकेगी जिससे अंतत: उपभोक्ताओं को खासा लाभ मिलेगा।
