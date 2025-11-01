बारिश ने पकड़ी रफ्तार, अगले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की चेतावनी, imd अलर्ट जारी

सीधी जिले के कुसमी विकासखंड सहित भुईमाड़ क्षेत्र में बीते तीन दिनों से हो रही रुक-रुककर बारिश ने किसानों की उमीदें तोड़ दी हैं। किसानों के अनुसार लगभग 80 फीसदी धान की फसल बर्बाद होने की आशंका है। कटाई के बाद खेतों में रखी फसल बारिश से भीगकर सडऩे लगी है, वहीं खड़ी फसल तेज हवा और बारिश से गिरकर खराब हो रही है। किसानों ने बताया कि इस वर्ष अच्छी पैदावार की उमीद थी, लेकिन बेमौसम बरसात ने मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में पानी भरने से धान काला पडऩे लगा है और उत्पादन में भारी गिरावट तय मानी जा रही है। फसल नुकसान से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संकट गहरा गया है।