बिगड़ा मौसम: MP के इस शहर में मानसून की तरह बारिश, दो दिन जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: बंगाल की खाड़ी में मोंथा तूफान आया है, इससे नमी आ रही है, मानसून की तरह बारिश हो रही है। जिले में लगातार बारिश से सांक नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने के लिए अलर्ट किया। अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।

2 min read
ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Oct 29, 2025

MP Weather IMD issues heavy rain alert

MP Weather (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: ग्वालियर में 70 साल बाद अक्टूबर माह में 40 घंटे में हुई 4 इंच बारिश से तिघरा डैम का जलस्तर 739.75 फीट पर पहुंच गया। मंगलवार को तिघरा के तीन गेट खोलकर 120 एमसीएफटी पानी सांक नदी में छोड़ा गया और शाम साढ़े सात बजे तीनों गेटों को बंद कर दिया गया। छोड़े गए पानी से 10 दिन तक शहर में सप्लाई हो सकती थी। जलसंसाधन विभाग के एसडीओ वीरेंद्र यादव ने बताया कि इतिहास में पहली बार अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में तिघरा के गेट खोले गए, जबकि 2022 में दूसरे सप्ताह में गेट खोले गए थे।

दो दिन और अलर्ट

जिले में लगातार बारिश से सांक नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने के लिए अलर्ट किया। अगले 48 घंटे के तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 1955 के बाद अब अक्टूबर माह में ऐसा मौसम हो रहा है।

इस कारण ज्यादा असर

  • अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र से एक ट्रफ लाइन अंचल की ओर आ रही है। राजस्थान के पास चक्रवातीय घेरा बना हुआ है।
  • बंगाल की खाड़ी में मोंथा तूफान आया है, इससे नमी आ रही है, मानसून की तरह बारिश हो रही है।

तिघरा के तीन गेट खोले गए

शहर में दो दिन से जारी रिमझिम कभी तेज बारिश के कारण मंगलवार सुबह तिघरा के तीन गेट खोले गए।

बारिश से फसल 30% नुकसान

बारिश की मार किसानों पर सबसे ज्यादा पड़ी है। हर फसल में भारी नुकसान है। मंगलवार को कृषि विभाग के अधिकारी फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। फसल लेटने की वजह से 25 से 30त्न नुकसान का अनुमान है। सरसों-चना में भी भारी नुकसान है।

शहर में हुआ नुकसान

  • पेड़ गिरा - फूलबाग मरी माता के पास 60 साल पुराना नीम का पेड़ अचानक टूटकर गिर पड़ा। इससे बाउंड्रीवॉल टूटकर पास ही खड़ी दोपहिया वाहन पर जा गिरी।
  • बिजली गुल की 1100 शिकायतें- शहर में अलग-अलग फीडरों पर बिजली गुल की 1100 शिकायतें बिजली कंपनी के कॉल सेंटर पर पहुंची हैं। काफी सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज हुईं।
  • बारिश से शहर में अलग-अलग स्थानों पर करीब 65 शिकायतें आईं हैं। झाडू वाला मोहल्ला, पंचशील नगर, आनंद नगर ए-ब्लॉक, बी-ब्लॉक, बड़ा पार्क आनंद नगर, केदारपुर सहित 25 स्थानों पर जलभराव होने से मटपंप लगाए गए हैं, कई जगह घरों में भी पानी भरा है।

