बिगड़ा मौसम: MP के इस शहर में मानसून की तरह बारिश, दो दिन जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: ग्वालियर में 70 साल बाद अक्टूबर माह में 40 घंटे में हुई 4 इंच बारिश से तिघरा डैम का जलस्तर 739.75 फीट पर पहुंच गया। मंगलवार को तिघरा के तीन गेट खोलकर 120 एमसीएफटी पानी सांक नदी में छोड़ा गया और शाम साढ़े सात बजे तीनों गेटों को बंद कर दिया गया। छोड़े गए पानी से 10 दिन तक शहर में सप्लाई हो सकती थी। जलसंसाधन विभाग के एसडीओ वीरेंद्र यादव ने बताया कि इतिहास में पहली बार अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में तिघरा के गेट खोले गए, जबकि 2022 में दूसरे सप्ताह में गेट खोले गए थे।