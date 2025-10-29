Patrika LogoSwitch to English

AIIMS: खुशखबरी… अब रोबोट करेगा किडनी की सर्जरी, ऑस्ट्रिया से मिली ट्रेनिंग

AIIMS Bhopal: एम्स, भोपाल के नेफ्रोलॉजी विभाग में जल्द ही किडनी सर्जरी रोबोट से होगी।

Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 29, 2025

AIIMS Bhopal

AIIMS Bhopal (फोटो सोर्स : @AIIMSBhopal)

AIIMS Bhopal: एम्स, भोपाल के नेफ्रोलॉजी विभाग में जल्द ही किडनी सर्जरी रोबोट से होगी। इसके लिए रोबोट खरीदे जाएंगे। अस्पताल में पहले से ही 20 करोड़ का न्यूरो सर्जरी रोबोट है। यूरोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर रोबोटिक सर्जरी का विशेष प्रशिक्षण पहले ही ले चुके है।

मरीजों को मिलेगा लाभ

जानकारी के मुताबिक, एम्स ने यूरोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर को ऑस्ट्रिया भेजकर किडनी सर्जरी के लिए उन्नत प्रशिक्षण दिलाया था। अब इस अनुभव का लाभ मरीजों को मिलेगा।

आधुनिक स्वास्थ्य तकनीक का बड़ा तोहफा

  • नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. महेंद्र अटलानी ने बताया कि रोबोट न केवल किडनी बल्कि यूरोलॉजी से जुड़ी जटिल सर्जरी में भी उपयोगी रहेगा।
  • रोबोटिक सर्जरी में छोटे वीरे, कम खून की कमी और तेजी से रिकवरी होती है। यह तकनीक पारंपरिक सर्जरी की तुलना में ज्यादा सटीक और सुरक्षित है।
  • एम्स भोपाल में इस नई मशीन के आने से मध्यप्रदेश को आधुनिक स्वास्थ्य तकनीक का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / AIIMS: खुशखबरी… अब रोबोट करेगा किडनी की सर्जरी, ऑस्ट्रिया से मिली ट्रेनिंग

