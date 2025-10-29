AIIMS: खुशखबरी… अब रोबोट करेगा किडनी की सर्जरी, ऑस्ट्रिया से मिली ट्रेनिंग

AIIMS Bhopal: एम्स, भोपाल के नेफ्रोलॉजी विभाग में जल्द ही किडनी सर्जरी रोबोट से होगी। इसके लिए रोबोट खरीदे जाएंगे। अस्पताल में पहले से ही 20 करोड़ का न्यूरो सर्जरी रोबोट है। यूरोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर रोबोटिक सर्जरी का विशेष प्रशिक्षण पहले ही ले चुके है।