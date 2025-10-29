AIIMS: खुशखबरी… अब रोबोट करेगा किडनी की सर्जरी, ऑस्ट्रिया से मिली ट्रेनिंग

AIIMS Bhopal (फोटो सोर्स : @AIIMSBhopal)
AIIMS Bhopal: एम्स, भोपाल के नेफ्रोलॉजी विभाग में जल्द ही किडनी सर्जरी रोबोट से होगी। इसके लिए रोबोट खरीदे जाएंगे। अस्पताल में पहले से ही 20 करोड़ का न्यूरो सर्जरी रोबोट है। यूरोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर रोबोटिक सर्जरी का विशेष प्रशिक्षण पहले ही ले चुके है।
जानकारी के मुताबिक, एम्स ने यूरोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर को ऑस्ट्रिया भेजकर किडनी सर्जरी के लिए उन्नत प्रशिक्षण दिलाया था। अब इस अनुभव का लाभ मरीजों को मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग