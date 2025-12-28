एमपी में बर्फीली हवाओं का प्रकोप, हाहाकार मचाएगी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ

एमपी में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बढ़ी ठंड
MP Cold wave- मध्यप्रदेश में पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। शनिवार रविवार की रात काफी सर्द रही, रीवा में पारा सबसे कम 3.2 डिग्री पर पहुंच गया। कई शहरों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। राजधानी भोपाल में भी पारा 4.8 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को सुबह कोहरे का असर साफ दिखाई दिया। इसके कारण दिल्ली से आनेवाली अधिकांश ट्रेनें लेट चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। प्रदेश में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम पर बुरा प्रभाव पड़ा है।
देश के उत्तरी इलाकों में प्रभावी जेट स्ट्रीम का असर मध्यप्रदेश के मौसम पर भी देखा जा रहा है। प्रदेश में ठंड बढ़ने की प्रमुख वजह यही है। जमीन से करीब 12 किमी की ऊंचाई पर चलने वाली इस हवा की रफ्तार 262 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जेट स्ट्रीम मध्यप्रदेश में भी ठंड बढ़ा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार अभी प्रदेश में ठंड और बढ़ सकती है। 30 दिसंबर को हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करनेवाले एक पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में भी दिखाई देगा। मौसमी सिस्टम वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानि पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम का यह मिलन ठंड के दोहरे अटैक का सबब बन सकता है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग