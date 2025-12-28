28 दिसंबर 2025,

भोपाल

एमपी में बर्फीली हवाओं का प्रकोप, हाहाकार मचाएगी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ

MP Cold wave- मौसम विभाग का कोल्ड वेव का अलर्ट, दो सिस्टम हुए प्रभावी

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 28, 2025

Jet stream and Western Disturbance will wreak havoc in MP

एमपी में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बढ़ी ठंड

MP Cold wave- मध्यप्रदेश में पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। शनिवार रविवार की रात काफी सर्द रही, रीवा में पारा सबसे कम 3.2 डिग्री पर पहुंच गया। कई शहरों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। राजधानी भोपाल में भी पारा 4.8 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को सुबह कोहरे का असर साफ दिखाई दिया। इसके कारण दिल्ली से आनेवाली अधिकांश ट्रेनें लेट चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। प्रदेश में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम ​पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

देश के उत्तरी इलाकों में प्रभावी जेट स्ट्रीम का असर मध्यप्रदेश के मौसम पर भी देखा जा रहा है। प्रदेश में ठंड बढ़ने की प्रमुख वजह यही है। जमीन से करीब 12 किमी की ऊंचाई पर चलने वाली इस हवा की रफ्तार 262 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जेट स्ट्रीम मध्यप्रदेश में भी ठंड बढ़ा रही है।

पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम का मिलन ठंड के दोहरे अटैक का सबब

मौसम विभाग के अनुसार अभी प्रदेश में ठंड और बढ़ सकती है। 30 दिसंबर को हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करनेवाले एक पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में भी दिखाई देगा। मौसमी सिस्टम वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानि पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम का यह मिलन ठंड के दोहरे अटैक का सबब बन सकता है।

Published on:

28 Dec 2025 09:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बर्फीली हवाओं का प्रकोप, हाहाकार मचाएगी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ

