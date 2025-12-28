एमपी में बर्फीली हवाओं का प्रकोप, हाहाकार मचाएगी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ

MP Cold wave- मध्यप्रदेश में पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। शनिवार रविवार की रात काफी सर्द रही, रीवा में पारा सबसे कम 3.2 डिग्री पर पहुंच गया। कई शहरों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। राजधानी भोपाल में भी पारा 4.8 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को सुबह कोहरे का असर साफ दिखाई दिया। इसके कारण दिल्ली से आनेवाली अधिकांश ट्रेनें लेट चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। प्रदेश में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम ​पर बुरा प्रभाव पड़ा है।