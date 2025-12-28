धराशायी होगी भोपाल की पुरानी बस्ती, जमींदोज होंगे मकान दुकान, नोटिस से मची खलबली

Bhopal- राजधानी भोपाल की एक पुरानी बस्ती जल्द ही धराशायी होगी। यहां बने मकान, दुकान जमींदोज कर दिए जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां चल रहीं हैं। बस्ती के रहवासियों को बेदखली के नोटिस दिए जा चुके हैं। भोपाल के मानस भवन की इस बस्ती को हटाने के नोटिस के बाद यहां के निवासी चिंतित हैं। बस्ती में रहनेवाले अधिकांश लोग आदिवासी हैं। पहले यहां केवल झुग्गियां थीं पर अब पक्के मकान बन चुके हैं। रविवार को एक कार्यक्रम में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इसकी जानकारी मिली तो वे तुरंत प्रभावित लोगों से मिलने पहुंच गए। उन्होंने बस्ती हटाने का विरोध किया और फोन लगाकर अधिकारियों पर भड़के। जीतू पटवारी ने एडीएम से मोबाइल पर चर्चा कर प्रशासन को चेताया। प्रभावित निवासियों से साफ कहा कि मैं और पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी।