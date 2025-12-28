एमपी में न्यू इयर सेलिब्रेशन में जरा सी भी गड़बड़ी भारी पड़ेगी, बड़े अधिकारी भी फील्ड पर उतरे

New Year 2026- नववर्ष 2026 का हर कोई इंतजार कर रहा है। न्यू इयर सेलिब्रेशन के लिए युवा खास प्लान बना रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किए हैं जिनमें नशे में वाहन चलाने वालों और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उनके निर्देश पर प्रदेशभर में बड़े अधिकारी भी फील्ड पर उतर चुके हैं। ऐसे में जश्न मनाने के फेर में जरा सी भी गड़बड़ी भारी पड़ सकती है। सभी बाजारों, होटलों, रिसॉर्ट, मॉल, पिकनिक स्पॉट और मंदिरों में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए पहलगाम घटना तथा ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।