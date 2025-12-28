28 दिसंबर 2025,

रविवार

भोपाल

एमपी में न्यू इयर सेलिब्रेशन में जरा सी भी गड़बड़ी भारी पड़ेगी, बड़े अधिकारी भी फील्ड पर उतरे

New Year 2026- नशाखोरी, स्पीड में गाड़ी भगाने पर होगी कार्रवाई, डीजीपी के सख्त निर्देश पर अमल शुरु

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 28, 2025

एमपी में न्यू इयर सेलिब्रेशन पर डीजीपी के सख्त निर्देश

एमपी में न्यू इयर सेलिब्रेशन पर डीजीपी के सख्त निर्देश (फोटो सोर्स- dgp_mp X.com)

New Year 2026- नववर्ष 2026 का हर कोई इंतजार कर रहा है। न्यू इयर सेलिब्रेशन के लिए युवा खास प्लान बना रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किए हैं जिनमें नशे में वाहन चलाने वालों और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उनके निर्देश पर प्रदेशभर में बड़े अधिकारी भी फील्ड पर उतर चुके हैं। ऐसे में जश्न मनाने के फेर में जरा सी भी गड़बड़ी भारी पड़ सकती है। सभी बाजारों, होटलों, रिसॉर्ट, मॉल, पिकनिक स्पॉट और मंदिरों में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए पहलगाम घटना तथा ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

नववर्ष 2026 के दौरान प्रदेश में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने की पुलिस के समक्ष कठिन चुनौती है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सभी एसपी को विशेष निर्देश जारी कर 28 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की रात तक सघन चेकिंग करने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने साफ कर दिया है कि शराब पीकर वाहन चलाने (Drunk and Drive), तेज रफ्तार से ड्राइविंग करने, छेड़खानी और महिलाओं के साथ होने वाली अभद्रता को रोकने के लिए पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। इसके लिए सभी रैंक के फील्ड अधिकारियों को स्वयं सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का नेतृत्व करने को कहा गया है।

डीजीपी कैलाश मकवाणा ने जिलों में होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण घटना की जानकारी तत्काल पुलिस मुख्यालय को देने को कहा है। विशेष शाखा (SB) द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए।

पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर अमल भी शुरु

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर अमल भी शुरु हो गया है। प्रदेशभर में प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनात किया गया है। सूचीबद्ध गुंडा-बदमाशों और अशांति फैलाने वाले तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना की सूचना पुलिस थाने या डायल-112 पर दें

मध्यप्रदेश पुलिस ने सभी नागरिकों से नववर्ष सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्कता बनाए रखने और जागरूक रहकर दूसरों को भी जागरूक करने का आग्रह भी किया है। लोगों से कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या डायल-112 पर दें।

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

