पहाड़ों में बर्फबारी से एमपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड, शीतलहर की चपेट में कई जिले, यहां 2.5 डिग्री पहुंचा पारा

मौसम विभाग के मुताबिक, मौजूदा समय में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास द्रोणिका के रूप में सक्रीय है। पूर्वोत्तर भारत पर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 213 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। मंगलवार से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में मंगलवार तड़के तक तापमान में ऐसी ही कसावट रह सकती है, जबकि मंगलवार रात से तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।