भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए नए साल में होगा 5 जिलों की जमीन का सर्वे

बीडीए अधिकारियों का कहना है कि प्लानिंग स्टेज में यह प्रोजेक्ट है जिसको नए साल में तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसका प्रस्तावित मैप तैयार किया जा रहा है जिसको फाइनल किया जाना है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन अथारिटी एक्ट के तहत उद्योग केंद्रों और पर्यटन सर्किटों की योजनाएं तय होंगी। भोपाल को मुख्य शहर बनाया जाएगा, जबकि सीहोर और रायसेन को औद्योगिक केंद्र, विदिशा को विरासत केंद्र और राजगढ़ को प्रमुख कृषि व औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि मेट्रोपालिटन रीजन में भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और रायसेन जिलों के हिस्से शामिल किए जा रहे हैं। प्राथमिक नक्शे में 8791 वर्ग किमी का दायरा तय किया गया है। भोपाल विकास प्राधिकरण मेट्रोपालिटन क्षेत्र के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। इसके लिए सेप्ट यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।