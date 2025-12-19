शहर में बदलेगा सफाई का सिस्टम, 15 करोड़ की प्लानिंग से होगी स्वच्छता में बड़ी छलांग

1000 कर्मचारी, 500 वाहन, 500 एनजीओ कर्मी

नई व्यवस्था के अनुसार शहर में 1000 सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे,अभी 2800 कर्मचारी है। जबकि 600 वाहन,अभी 240 डोर टू डोर वाहन है और एनजीओ के 500 प्रशिक्षित कर्मी मैदान में उतारे जाएंगे,अभी सिर्फ 50 है। इन सभी की जिम्मेदारी तय होगी और रोजाना की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि सफाई सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे।

इंदौर से सीखा "ग्राउंड लेवल कंट्रोल"

इंदौर में निरीक्षण के दौरान अफसरों ने देखा कि वहां डोर-टू-डोर कलेक्शन, टाइम-बाउंड ट्रांसपोर्टेशन और सख्त निगरानी से सफाई सिस्टम को मजबूत किया गया है। उसी तर्ज पर ग्वालियर में भी वार्ड-स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। लापरवाही पर कार्रवाई और अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन देने की तैयारी है।