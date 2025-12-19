एमपी में 106 करोड़ में बनी सड़क 6 महीने में हुई खराब, हाईकोर्ट नाराज

सेंधवा निवासी बीएल जैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने बताया है कि राऊ-खलघाट क्षेत्र के 77 किमी हिस्से पर बीओटी आधार पर फोरलेन सड़क बनाई थी। अगस्त 2009 से टोल वसूला जा रहा है। भेरू घाट और बाकानेर घाट क्षेत्र में तकनीकी खामी से गणेश घाट का ढलान छह मीटर होने से वर्ष 2009 से 2024 के बीच 3000 से अधिक दुर्घटनाएं हुईं और 450 से ज्यादा लोगों की जान गई। एनएचएआइ ने बाकानेर घाट की साइड से 8.8 किमी लंबी नई सड़क बनाई, लेकिन यह सड़क 6 महीने में ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आरोप है कि एनएचएआइ दिखावटी पैंचवर्क कर रहा है। याचिका में उल्लेख है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रतिदिन 19 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं और किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला जा रहा है।