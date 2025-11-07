Rashmika Mandanna: ‘पुष्पा’ फेम रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उदयपुर में शादी की चर्चा तेज

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (फोटो-सोशल मीडिया)
उदयपुर। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहचान बना चुकी लेकसिटी एक बार फिर स्टार वेडिंग की गवाह बनेगी। 'पुष्पा' फेम रश्मिका मंदाना और साउथ सुपर स्टार विजय देवरकोंडा उदयपुर में शादी करने वाले हैं। रश्मिका और विजय अगले साल 26 फरवरी को शादी करेंगे। दोनों ने पिछले महीने ही पारिवारिक माहौल में हैदराबाद में सगाई की थी।
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उदयपुर में शादी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी लेकसिटी की सितारा होटल में होगी। फिलहाल शादी की जगह को लेकर किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है।
हालांकि, दोनों फिल्म स्टार के नजदीकी लोगों ने उदयपुर में शादी होने के संकेत दिए हैं। उनके परिजन और इवेंट मैनेजमेंट टीम ने उदयपुर के कुछ लग्जरी वेन्यू का निरीक्षण किया है। हालांकि, रश्मिका या उनके करीबी सूत्रों ने शादी की तारीख या वेन्यू की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, दोनों ही साउथ फिल्म सुपर स्टार हैं। दोनों ने 2018 में रिलीज 'गीता गोविंदम' फिल्म में साथ काम किया था। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी थी। इसके बाद दोनों की जोड़ी को लेकर चर्चाएं होने लगी। कई बार दोनों को साथ देखा गया।
