Rashmika Mandanna: ‘पुष्पा’ फेम रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उदयपुर में शादी की चर्चा तेज

उदयपुर। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहचान बना चुकी लेकसिटी एक बार फिर स्टार वेडिंग की गवाह बनेगी। 'पुष्पा' फेम रश्मिका मंदाना और साउथ सुपर स्टार विजय देवरकोंडा उदयपुर में शादी करने वाले हैं। रश्मिका और विजय अगले साल 26 फरवरी को शादी करेंगे। दोनों ने पिछले महीने ही पारिवारिक माहौल में हैदराबाद में सगाई की थी।