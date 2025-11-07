Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rashmika Mandanna: ‘पुष्पा’ फेम रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उदयपुर में शादी की चर्चा तेज

साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और सुपर स्टार देवरकोंडा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उदयपुर में इनकी शादी की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, इनकी शादी स्टार वेडिंग डेस्टिनेशन लेकसिटी में हो सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 07, 2025

Rashmika Mandanna

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (फोटो-सोशल मीडिया)

उदयपुर। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहचान बना चुकी लेकसिटी एक बार फिर स्टार वेडिंग की गवाह बनेगी। 'पुष्पा' फेम रश्मिका मंदाना और साउथ सुपर स्टार विजय देवरकोंडा उदयपुर में शादी करने वाले हैं। रश्मिका और विजय अगले साल 26 फरवरी को शादी करेंगे। दोनों ने पिछले महीने ही पारिवारिक माहौल में हैदराबाद में सगाई की थी।

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उदयपुर में शादी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी लेकसिटी की सितारा होटल में होगी। फिलहाल शादी की जगह को लेकर किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है।

नजदीकी लोगों ने दिए संकेत

हालांकि, दोनों फिल्म स्टार के नजदीकी लोगों ने उदयपुर में शादी होने के संकेत दिए हैं। उनके परिजन और इवेंट मैनेजमेंट टीम ने उदयपुर के कुछ लग्जरी वेन्यू का निरीक्षण किया है। हालांकि, रश्मिका या उनके करीबी सूत्रों ने शादी की तारीख या वेन्यू की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

जानिए, सुपर स्टार जोड़ी के बारे में

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, दोनों ही साउथ फिल्म सुपर स्टार हैं। दोनों ने 2018 में रिलीज 'गीता गोविंदम' फिल्म में साथ काम किया था। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी थी। इसके बाद दोनों की जोड़ी को लेकर चर्चाएं होने लगी। कई बार दोनों को साथ देखा गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से 2 बच्चों की हटेगी पाबंदी, सरकार की तैयारी तेज; जल्द आएगा अध्यादेश
जयपुर
Panchayat-body elections in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 09:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rashmika Mandanna: ‘पुष्पा’ फेम रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उदयपुर में शादी की चर्चा तेज

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नए साल में नए स्वरूप में दिखेगा राजस्थान का यह शहर , जानिए क्या होंगे 10 बड़े बदलाव

उदयपुर

राजस्थान के डॉ. इकबाल सक्का का कमाल: बनाई दुनिया की सबसे छोटी हॉकी स्टिक और गेंद, भारतीय हॉकी के 100 साल पर तोहफा

Dr. Iqbal Sakka
उदयपुर

Big Action: राजस्थान के इस जिले में गरजी 10 JCB मशीनें, 52 घर ध्वस्त, 110 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त

Rajasthan Bulldozers
उदयपुर

Rajasthan: उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, ऐसे बची तीन युवकों की जान

Udaipur Car fire
उदयपुर

पैंथर के मूवमेंट से दहशत बरकरार

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.