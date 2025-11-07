राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से 2 बच्चों की हटेगी पाबंदी, सरकार की तैयारी तेज; जल्द आएगा अध्यादेश

संविधान के अनुसार, कोई भी अध्यादेश छह महीने के अंदर विधानसभा में बिल के रूप में पेश करना और पारित करवाना जरूरी होता है। राजस्थान में शीतकालीन सत्र दिसंबर के तीसरे-चौथे सप्ताह में होने की संभावना है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सरकार बजट सत्र (फरवरी-मार्च 2026) में ही दोनों संशोधन बिल पेश करना चाहती है। यदि ऐसा हुआ तो पंचायत और निकाय चुनाव कई महीने आगे खिसक सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में चुनाव आयोग इन चुनावों की तैयारी कर रहा है और मौजूदा कानून के तहत दो बच्चों की शर्त अभी भी लागू है।