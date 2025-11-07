अंता उपचुनाव का चढ़ा रंग: BJP-कांग्रेस के दिग्गजों ने लगाया पूरा दम, निर्दलीय नरेश मीणा बन रहे सिरदर्द

दरअसल, अंता सीट पर कुल 2.27 लाख मतदाता हैं, जिनमें मीणा, माली, गुर्जर और धाकड़ समाज के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में BJP के कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 5861 वोटों से हराया था। लेकिन अब BJP ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है। मोरपाल सुमन माली समाज से आते हैं और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। कांग्रेस ने फिर से प्रमोद जैन भाया पर दांव लगाया है। भाया दो बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री भी हैं।