चूरू के सादुलपुर में भीषण सड़क हादसा: बारात में जाते समय पलटी स्कॉर्पियो, ममेरे भाइयों की मौत; 5 गंभीर घायल

हादसे में कृष्ण पूनिया और सोमवीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों ममेरे भाई थे और दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही गांव गागड़वास और विंडोला में मातम छा गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सादुलपुर के राजकीय रेफरल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है। सादुलपुर थाना प्रभारी ने बताया कि रॉंग साइड से आई कार की तलाश की जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।