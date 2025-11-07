Patrika LogoSwitch to English

चूरू

चूरू के सादुलपुर में भीषण सड़क हादसा: बारात में जाते समय पलटी स्कॉर्पियो, ममेरे भाइयों की मौत; 5 गंभीर घायल

Rajasthan News: चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक सड़क हादसे ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Nirmal Pareek

Nov 07, 2025

Accident in Churu

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक सड़क हादसे ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। बारात में शामिल होने जा रहे सात युवकों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दो ममेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सादुलपुर-बहल मार्ग पर राघा गांव के पास रात करीब 11 बजे हुआ।

घायल युवकों में से एक गागड़वास गांव निवासी प्रवीण पूनिया (25) पुत्र जय सिंह पूनिया ने अस्पताल के बेड से हादसे की पूरी कहानी बयां की। प्रवीण खुद स्कॉर्पियो चला रहा था। उसके साथ गांव के ही कृष्ण पूनिया (28) पुत्र पृथ्वी सिंह, सुमित पूनिया (17) पुत्र विनोद पूनिया, रवि (27) पुत्र दलवीर सिंह, सुरेंद्र (26) पुत्र मस्तान सिंह, अनुराग (25) पुत्र सुखलाल और हरियाणा के विंडोला गांव निवासी सोमवीर (26) पुत्र रामकिशन सवार थे। सोमवीर कृष्ण का ममेरा भाई था।

भात लेकर हरियाणा गया था परिवार

प्रवीण ने बताया कि सभी युवक कृष्ण की बड़ी बुआ के बेटे की शादी में भात लेकर हरियाणा के कासनी गांव गए थे। भात की रस्म पूरी करने के बाद वे सादुलपुर के हमीरवास में बारात में शामिल होने के लिए लौट रहे थे। रात के अंधेरे में सादुलपुर-बहल मार्ग पर अचानक सामने से रॉंग साइड से एक तेज रफ्तार कार आई। टक्कर से बचने के लिए प्रवीण ने अचानक स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जोरदार झटके के साथ पलट गई।

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के राहगीर मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी। घायलों को पहले सादुलपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों ने चार घायलों सुमित पूनिया, रवि, सुरेंद्र और मस्तान सिंह को बेहतर इलाज के लिए हिसार रेफर कर दिया। प्रवीण का इलाज सादुलपुर के ही निजी अस्पताल में चल रहा है। अनुराग की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे युवक

हादसे में कृष्ण पूनिया और सोमवीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों ममेरे भाई थे और दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही गांव गागड़वास और विंडोला में मातम छा गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सादुलपुर के राजकीय रेफरल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है। सादुलपुर थाना प्रभारी ने बताया कि रॉंग साइड से आई कार की तलाश की जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

Hindi News / Rajasthan / Churu / चूरू के सादुलपुर में भीषण सड़क हादसा: बारात में जाते समय पलटी स्कॉर्पियो, ममेरे भाइयों की मौत; 5 गंभीर घायल

