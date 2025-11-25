धर्मेंद्र के करियर का सबसे बड़ा सवाल! रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद भी… क्यों नहीं मिला ‘सुपरस्टार’ का टैग?

बॉलीवुड के सबसे सफल हीरो धर्मेंद्र को क्यों नहीं कहा गया सुपरस्टार? (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Dharmendra Kissa: बॉलीवुड में मातम पसरा हुआ है। फैंस से लेकर सेलेब्स तक, सभी धर्मेंद्र के निधन से दुखी हैं। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि की बाढ़ सी आ गई है। उनकी याद में लोग फोटो शेयर करते हुए किस्सा सुना रहे हैं। कुछ सेलेब्स उनके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहे हैं। चलिए अब आपको उनकी फिल्मी सफर से जुड़ी एक ऐसी बात बताते हैं, जिसे हजम करना फैंस के लिए थोड़ा मुश्किल है।
धर्मेंद्र ने सबसे ज्यादा हिट फिल्में दीं। इतनी तो सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान मिलकर भी नहीं दे पाए। ‘ही-मैन’ ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम और कुल 64 हिट फिल्में दीं। उन्होंने रोमांस, एक्शन और कॉमेडी, हर जोनर में धमाल मचाया। फिर भी सवाल हमेशा वही रहा कि आखिर धर्मेंद्र को कभी ‘सुपरस्टार’ क्यों नहीं कहा गया?
जब धर्मेंद्र आए, तब फिल्म इंडस्ट्री में ‘सुपरस्टार’ का ताज पहले से ही दिलीप कुमार के सिर पर था। कुछ साल बाद ये ताज राजेश खन्ना को मिल गया। इसके बाद तुरंत ही अमिताभ बच्चन ने सबको पीछे छोड़ दिया यानि धर्मेंद्र के पास स्टारडम तो था पर ‘सुपरस्टार’ का टैग किसी और के पास पहले से मौजूद था।
70 के दशक में धर्मेंद्र ने कई हिट्स दीं, जैसे ‘शोले’, ‘चाचा-भतीजा’, ‘धरम वीर’, ‘यादों की बारात’, ‘मेरा गांव मेरा देश’ लेकिन समस्या ये थी कि इन में से ज्यादातर मल्टीस्टारर फिल्में थीं। जबकि उसी दौर में अमिताभ बच्चन लगातार सोलो सुपरहिट दे रहे थे।
एक तरफ जहां धर्मेंद्र ने 64 हिट्स दीं, वहीं दूसरी तरफ 150 फ्लॉप भी झेलीं। इसी वजह से उनका ग्राफ कभी ऊपर चढ़ता, कभी अचानक नीचे गिर जाता, ऐसे में सुपरस्टार की ‘स्टेबल’ इमेज बन नहीं पाई।
90 के दशक में धर्मेंद्र ने ‘लोहा’, ‘जल्लाद नंबर 1’ जैसी कई B-ग्रेड फिल्में कीं। इन फिल्मों ने उनकी कमाई तो बढ़ाई, लेकिन उनकी इमेज और स्टारडम को काफी नुकसान पहुंचाया। उधर उसी समय शाहरुख जैसे नए चेहरे सुपरस्टार बनकर उभर रहे थे।
इसके बाद धर्मेंद्र ने 90 के दशक में ‘प्यार किया तो डरना क्या’ जैसी फिल्मों से कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिया। एक बार लीड रोल से हटने के बाद सुपरस्टारडम को फिर से पकड़ पाना उनके लिए आसान नहीं रहा।
भले ही धर्मेंद्र को 'सुपरस्टार' का टैग नहीं मिला, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में थी और आज भी है। इंडस्ट्री में वे हमेशा बड़े, सम्मानित और सबसे पसंद किए जाने वाले सितारों में गिने जाते हैं।
