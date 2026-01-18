‘मैं तुमसे बच्चा चाहती हूं…’, जब इस फेमस एक्टर से लड़की ने की थी डिमांड, बताया अगली सुबह क्या हुआ?

दैनिक जागरण से बातचीत में कबीर बेदी ने कई बड़े राज खोले हैं। उन्होंने कहा कि उम्र केवल एक संख्या है। मुस्कुराते हुए कबीर बेदी ने कहा, "अपने दिमाग में मैं आज भी 60 साल का हूं। मेरी जिंदगी बहुत रोमांचक रही है और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा करियर तीन महाद्वीपों- भारत, अमेरिका और इटली में फैला रहा है और मैं इन दिनों ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा काम करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि ओटीटी के जरिए भारत में बना काम भी दुनिया के 200 देशों तक पहुंच जाता है।"