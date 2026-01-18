18 जनवरी 2026,

42 की शेफाली जरीवाला पर हुआ था काला जादू? जिससे हुई मौत, 7 महीने बाद पति पराग का खुलासा

Parag Tyagi On Black Magic: शेफाली जरीवाला की मौत को उनके पति ने प्राकृतिक न बताते हुए उसे एक षड़यंत्र बताया है। उनका कहना है कि शेफाली के साथ काफी समय में कुछ अजीब हो रहा था और क्या कुछ उन्होंने खुलासा किया है आइये जानते हैं...

मुंबई

Priyanka Dagar

Jan 18, 2026

Shefali Jariwala death reason is black magic husband Parag Tyagi big revealed said 1 mishappening before death

शेफारी जरीवाला की मौत पर पति पराग ने किया खुलासा

Parag Tyagi On Shefali Jariwala Death: टीवी इंडस्ट्री में उस समय तहलका मच गया था जब खबर आई की 'कांटा लगा' गर्ल के नाम से मशहूर और 'बिग बॉस 13' की चर्चित कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि खुद को हर तरह से फिट रखने वाली 42 साल की शेफाली कैसे अचानक सबको छोड़ कर जा सकती हैं। शुरुआत में खबर आई थी कि शेफाली को कार्डियक अरेस्ट आया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह मौत वाले दिन व्रत पर थीं और कुछ खाया नहीं था। केवल उन्होंने अपनी एंटी एजिंग की दवाई ली थी।

भूखे होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अब उनके पति पराग ने शेफाली की मौत को लेकर लगभग 7 महीने बाद ऐसा दावा किया है जिसने हर तरफ सनसनी मचा दी है। पराग का कहना है कि शेफाली की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उन पर 'काला जादू' किया गया था।

पराग त्यागी ने दिया शेफाली की मौत पर बयान (Parag Tyagi On Shefali Jariwala death reason in black magic)

पराग त्यागीहाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के जाने का दुख उनसे बांटा और कुछ हैरान करने वाली बातें बताईं। पराग ने कहा, "बहुत से लोग इन चीजों पर यकीन नहीं करते, लेकिन मेरा मानना है कि जहां भगवान की शक्ति है, वहां शैतानी ताकतें भी मौजूद हैं। आज के समय में लोग अपने दुख से उतने परेशान नहीं हैं, जितने दूसरों के सुख से दुखी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि शेफाली पर काला जादू किया गया था।"

शेफाली पर पहले भी हो चुका था गलत (Parag Tyagi On Wife Shefali Jariwala)

पराग ने पॉडकास्ट में दावा किया कि यह पहली बार नहीं था जब शेफाली के साथ कुछ अजीब हो रहा था। उन्होंने कहा, "यह दूसरी बार था जब मुझे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है। पहली बार तो हम स्थिति से निकल गए थे, लेकिन इस बार चीजें बहुत 'हैवी' थीं। जब मैं पूजा में बैठता था, तो मुझे आभास होता था कि कुछ ठीक नहीं है। शेफाली बहुत खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उसे छूने मात्र से मुझे समझ आ जाता था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने इसके लिए पूजा भी कराई थी, पर इस बार वह ताकत ज्यादा हावी रही।"

पराग ने यह भी कहा कि उन्हें अंदेशा है कि यह सब किसने किया है, हालांकि उन्होंने किसी का नाम लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वह ज्यादा बारीकियों में नहीं जाना चाहते, लेकिन उनका दिल कहता है कि उनकी पत्नी को किसी की बुरी नजर या तंत्र-मंत्र का शिकार बनाया गया है।

'कांटा लगा' से बनाया था करोड़ों को दीवाना

शेफाली जरीवाला ने साल 2002 में अपने म्यूजिक वीडियो 'कांटा लगा' से रातों-रात शोहरत हासिल की थी। वह उस दौर की सबसे बड़ी स्टार बन गई थीं। इसके बाद उन्होंने कई रियलिटी शोज और फिल्मों में काम किया। उनके निधन की खबर ने फैंस को गहरा सदमा दिया था, और अब उनके पति के इस 'काले जादू' वाले दावे ने मामले को एक नया और रहस्यमयी मोड़ दे दिया है।

Updated on:

18 Jan 2026 10:08 am

Published on:

18 Jan 2026 08:58 am

Hindi News / Entertainment / TV News / 42 की शेफाली जरीवाला पर हुआ था काला जादू? जिससे हुई मौत, 7 महीने बाद पति पराग का खुलासा

