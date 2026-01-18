42 की शेफाली जरीवाला पर हुआ था काला जादू? जिससे हुई मौत, 7 महीने बाद पति पराग का खुलासा

Parag Tyagi On Shefali Jariwala Death: टीवी इंडस्ट्री में उस समय तहलका मच गया था जब खबर आई की 'कांटा लगा' गर्ल के नाम से मशहूर और 'बिग बॉस 13' की चर्चित कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि खुद को हर तरह से फिट रखने वाली 42 साल की शेफाली कैसे अचानक सबको छोड़ कर जा सकती हैं। शुरुआत में खबर आई थी कि शेफाली को कार्डियक अरेस्ट आया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह मौत वाले दिन व्रत पर थीं और कुछ खाया नहीं था। केवल उन्होंने अपनी एंटी एजिंग की दवाई ली थी।