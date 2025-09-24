शेफाली जरीवाला की मौत के 3 महीने बाद पति पराग त्यागी ने बताई सच्चाई, ऐसे हुई थी मौत

शेफाली जरीवाला और पराग त्यागी की कहानी किसी फिल्मी रोमांस से कम नहीं है। साल 2009 में तलाक के बाद शेफाली की जिंदगी में खालीपन था। नए रिश्ते की शुरुआत करने से वो थोड़ा डर रही थीं। इसी बीच कुछ कॉमन दोस्तों की डिनर पार्टी में उनकी मुलाकात पराग से हुई। पहली ही मुलाकात में पराग ने शेफाली को ये एहसास दिला दिया कि वो अकेली नहीं हैं। धीरे-धीरे दोनों करीब आए और चार साल तक एक-दूसरे को डेट किया। आखिरकार, साल 2014 में दोनों ने शादी कर अपने रिश्ते को हमेशा के लिए एक खूबसूरत नाम दे दिया।