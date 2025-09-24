शेफाली जरीवाला की मौत के 3 महीने बाद पति पराग त्यागी ने बताई सच्चाई, ऐसे हुई थी मौत

Shefali Jariwala Death Last Moments: मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी ने एक्ट्रेस की मौत के 89 दिन बाद अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि आखिरी पलों में उन्हें इस बात का आभास था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। हालांकि, शेफाली हमेशा की तरह पूजा कर रही थीं और घर के माहौल में कोई बदलाव नहीं था।
मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला ने 27 जून को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत की वजह पर अब तक कई सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब उनके पति पराग त्यागी ने खुद एक वीडियो के जरिए शेफाली के आखिरी दिन और उन पलों का सच बताया, जब उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की।
पराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि 27 जून की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। पूजा खत्म करने के बाद शेफाली ने उनसे अपने पालतू कुत्ते सिम्बा को वॉक पर ले जाने के लिए कहा, क्योंकि उनका हाउस हेल्प थक चुका था और वह उसे टहलाने बाहर नहीं ले जा सकता था। ऐसे में वॉक पर जाने के कुछ ही मिनटों बाद पराग को कॉल आया कि शेफाली अचानक बेहोश हो गई हैं और सांस नहीं ले पा रही हैं।
मैं तुरंत घर लौटा और शेफाली को इलेक्ट्रोलाइट वॉटर दिया और खुद सीपीआर भी दिया। दो बार उनकी सांसें लौटीं भी, लेकिन शरीर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि शेफाली की पल्स और रेटिना चेक की, लेकिन कॉर्निया मूव नहीं कर रहा था। यहां तक कि मुंह से सांस देने की कोशिश में आवाज भी आई, मगर कोई सुधार नहीं हुआ। करीब 15–20 मिनट तक लगातार कोशिशों के बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन वहां जाकर डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब उन्हें बचाया नहीं जा सकता।
पराग ने बताया कि वो रात उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक और भयावह रात थी।
शेफाली जरीवाला और पराग त्यागी की कहानी किसी फिल्मी रोमांस से कम नहीं है। साल 2009 में तलाक के बाद शेफाली की जिंदगी में खालीपन था। नए रिश्ते की शुरुआत करने से वो थोड़ा डर रही थीं। इसी बीच कुछ कॉमन दोस्तों की डिनर पार्टी में उनकी मुलाकात पराग से हुई। पहली ही मुलाकात में पराग ने शेफाली को ये एहसास दिला दिया कि वो अकेली नहीं हैं। धीरे-धीरे दोनों करीब आए और चार साल तक एक-दूसरे को डेट किया। आखिरकार, साल 2014 में दोनों ने शादी कर अपने रिश्ते को हमेशा के लिए एक खूबसूरत नाम दे दिया।