समय रैना के India’s Got Latent से मिली पहचान! जानिए कौन हैं वायरल सेंसेशन जेनी कामकी

जेनी कामकी, जिन्हें सोशल मीडिया पर LucidForYou के नाम से जाना जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और गुवाहाटी में होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई के साथ-साथ वो सिंगिंग और डांसिंग का शौक भी पूरा करती हैं। आज इंस्टाग्राम पर उनके 1.2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और वो नॉर्थईस्ट इंडिया के फेमस डिजिटल क्रिएटर्स में गिनी जाती हैं। शो में गाना गाने की थी तैयारी, लेकिन वायरल वीडियो बन गया चर्चा का विषय इंडियाज गॉट लेटेंट में जेनी अपने भाई के लिखे एक अनरिलीज्ड गाने के साथ परफॉर्म करने पहुंची थीं। हालांकि मंच पर सबसे ज्यादा चर्चा उनके वायरल डांस वीडियो की हुई।