‘India’s Got Latent 2’ ने बदला कंटेंट का खेल! Netflix ने खरीदा शो, फिर भी YouTube पर फ्री क्यों?

दरअसल, Netflix की आधिकारिक घोषणा में ये कहा गया कि 'India's Got Latent Season 2', 20 जून 2026 से Netflix और YouTube पर एक साथ लॉन्च होगा, और नए एपिसोड हर दो हफ्ते में आएंगे। इसके पीछे की रणनीती कुछ ऐसी है कि Netflix को सिर्फ एक्सक्लूसिविटी नहीं चाहिए थी, बल्कि शो की पहले से बनी हुई YouTube ऑडियंस बनी रहे और Netflix को करोड़ों फैंस तक सीधी पहुंच मिले । Netflix अपनी ब्रांडिंग और Samay Raina के साथ नई साझेदारी को स्ट्रॉग करे और Netflix पर एक्सक्लूसिव आएं, इसीलिए ऐसा किया गया है। यही वजह है कि अब लोग सिर्फ शो नहीं देख रहे, बल्कि उसके पीछे के बिजनेस मॉडल और सफलता की कहानी को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।