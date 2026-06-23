कुणाल शाह के WhatsApp जॉइन करने पर वीर दास ने किया कमेंट, ‘भगवान उनकी रक्षा करे’

Vir Das Reacts As Kunal Shah: कॉमेडियन और एक्टर वीर दास एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने कारोबारी दुनिया के चर्चित नाम कुणाल शाह को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बहस पर रिएक्ट किया है। बता दें, हाल ही में खबर सामने आई कि फिनटेक कंपनी CRED के संस्थापक कुणाल शाह कंपनी में अपनी दैनिक संचालन संबंधी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं और अब एक नए रोल में आगे बढ़ेंगे। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट्स देखने को मिले, जिन पर वीर दास ने भी अपनी राय रखी।