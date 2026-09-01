‘देश में ईमानदार लोग मजाक के पात्र’, 13 साल बाद IAS पद से इस्तीफा देने वाली दिव्या मित्तल को लेकर क्या बोली TV एक्ट्रेस देवोलीना

दिव्या मित्तलसे जुड़े इस सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश के लाहुरिया गांव में करीब 75 वर्षों से जल संकट की समस्या थी। पोस्ट के मुताबिक, दिव्या मित्तल ने वहां प्रयास कर लोगों तक नल के जरिए पानी पहुंचाने की पहल की थी। पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि गांव में आयोजित जल समारोह में स्थानीय विधायक को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके बाद विधायक ने मुख्यमंत्री से शिकायत की और दिव्या मित्तल का तबादला कर दिया गया। पोस्ट में आगे पाइपलाइन में अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का भी दावा किया गया। इन दावों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि, पोस्ट में किए गए सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है।