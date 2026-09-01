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‘देश में ईमानदार लोग मजाक के पात्र’, 13 साल बाद IAS पद से इस्तीफा देने वाली दिव्या मित्तल को लेकर क्या बोली TV एक्ट्रेस देवोलीना

Divya Mittal IAS Resignation: दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईमानदार अधिकारियों और ईमानदारी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस देश में ईमानदार लोग और ईमानदारी हमेशा मजाक का विषय बने रहते हैं।
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भारत

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Harshul Mehra

Sep 01, 2026

divya mittal ias resignation devollena bhattacharjee reaction

दिव्या मित्तल को लेकर क्या बोली TV एक्ट्रेस देवोलीना? फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Divya Mittal IAS Resignation: 13 साल बाद IAS पद से इस्तीफा देने वाली अधिकारी दिव्या मित्तल इन दिनों अपने इस्तीफे को लेकर चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने रविवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की। दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच TV अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी उनके इस्तीफे से जुड़े एक पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देवोलीना ने ईमानदार अधिकारियों और ईमानदारी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस देश में ईमानदार लोग और ईमानदारी हमेशा मजाक के पात्र बन जाते हैं।

देवोलीना भट्टाचार्जी ने जताई नाराजगी

TV अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर देश और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करती रहती हैं। अब उन्होंने दिव्या मित्तल से जुड़े एक पोस्ट पर टिप्पणी की है। इस पोस्ट में दिव्या मित्तल की तस्वीर के साथ उनके कथित प्रशासनिक काम से जुड़ी कुछ बातें लिखी गई थीं। पोस्ट में उत्तर प्रदेश के लाहुरिया गांव में लंबे समय से चले आ रहे जल संकट का भी जिक्र किया गया था।

पोस्ट में क्या दावा किया गया?

दिव्या मित्तलसे जुड़े इस सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश के लाहुरिया गांव में करीब 75 वर्षों से जल संकट की समस्या थी। पोस्ट के मुताबिक, दिव्या मित्तल ने वहां प्रयास कर लोगों तक नल के जरिए पानी पहुंचाने की पहल की थी। पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि गांव में आयोजित जल समारोह में स्थानीय विधायक को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके बाद विधायक ने मुख्यमंत्री से शिकायत की और दिव्या मित्तल का तबादला कर दिया गया। पोस्ट में आगे पाइपलाइन में अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का भी दावा किया गया। इन दावों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि, पोस्ट में किए गए सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है।

‘इस देश में ईमानदार लोग और ईमानदारी हमेशा मजाक’

दिव्या मित्तल से संबंधित इसी पोस्ट को देवोलीना भट्टाचार्जी ने रीशेयर किया। इसके साथ उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। देवोलीना ने लिखा, “इस देश में ईमानदार लोग और ईमानदारी हमेशा मजाक का पात्र बने रहते हैं।” उनकी इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर दिव्या मित्तल के इस्तीफे और उनके प्रशासनिक कार्यों को लेकर चर्चा शुरू हो गई।

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं देवोलीना

देवोलीना भट्टाचार्जी भले ही इन दिनों टीवी शोज में कम नजर आती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता बनी हुई है। वह अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय साझा करती रहती हैं। दिव्या मित्तल के इस्तीफे से जुड़े पोस्ट पर की गई उनकी टिप्पणी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उनके बयान ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इस मुद्दे पर बहस को और तेज कर दिया है।

कौन हैं दिव्या मित्तल?

बता दें कि दिव्या मित्तल उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की IAS अधिकारी रही हैं। अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान वह कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। वह देवरिया की जिलाधिकारी भी रह चुकी हैं। मई 2026 में उन्हें देवरिया के जिलाधिकारी पद से हटाकर राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया था। यह तबादला उस समय भी चर्चा में रहा था। इसके बाद अब उनके IAS पद से इस्तीफा देने की खबर सामने आई है।

सोशल मीडिया पर दी इस्तीफे की जानकारी

दिव्या मित्तल ने अपने इस्तीफे की जानकारी खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने X अकाउंट पर इस फैसले को लेकर पोस्ट किया। उनके इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके प्रशासनिक कार्यों और कार्यशैली को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गईं।

Divya Mittal IAS Resignation: ‘मैं मूर्ख थी’, पद से 13 साल बाद इस्तीफा देने वाली दिव्या मित्तल कौन हैं? जानिए IAS बनने तक का पूरा सफर

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Entertainment

Updated on:

01 Sept 2026 01:27 pm

Published on:

01 Sept 2026 01:15 pm

Hindi News / Entertainment / ‘देश में ईमानदार लोग मजाक के पात्र’, 13 साल बाद IAS पद से इस्तीफा देने वाली दिव्या मित्तल को लेकर क्या बोली TV एक्ट्रेस देवोलीना

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