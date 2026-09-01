इमरान हाशमी संग विवादित सीन पर तनुश्री दत्ता का खुलासा, बोली- ‘ऑन-स्क्रीन लिपलॉक एन्जॉय नहीं करते’, पुराना वीडियो वायरल

तनुश्री के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए। एक यूजर ने उनके ‘भाई-बहन जैसी केमिस्ट्री’ वाले बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे पसंद नहीं किया। वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि अगर दोनों की जोड़ी अच्छी लगती थी तो उन्हें भाई-बहन कहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ दोस्त भी कह सकती थीं। एक अन्य यूजर ने तनुश्री के बयान पर तंज कसते हुए कमेंट किया कि भाई-बहन कहना गलत है।