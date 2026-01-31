‘रंबा हो हो हो…’ पर 70 साल की फेमस एक्ट्रेस ने लगाए ठुमके, खुद इमोशनल होकर किया VIDEO शेयर

कल्पना अय्यर का डांस वीडियो तेजी से हुआ वायरल
Kalpana Iyer Video: 80 और 90 के दशक में अपनी अदाओं और डांस से पर्दे पर आग लगाने वाली दिग्गज एक्ट्रेस एक बार फिर अपने डांस को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फेमस एक्ट्रेस ने राजा हिंदुस्तानी में भी धमाकेदार डांस किया था और वह ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। जी हां! हम बात कर रहे हैं कल्पना अय्यर की। जो 'परदेसी मेरे यारा' से रातोंरात स्टार बन गई थीं। अब कल्पना अय्यर का जो डांस वीडियो वायरल हो रहा है। उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
हाल ही में कल्पना अय्यर एक पारिवारिक शादी समारोह से शामिल हुई थीं और 70 साल की उम्र में भी कल्पना ने अपने मशहूर गाने 'रम्बा हो हो हो' पर ऐसी बिजली गिराई कि वहां मौजूद हर कोई देखता रह गया। लोग उनके वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं।
कल्पना अय्यर के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में वह बैंगनी रंग की खूबसूरत रेशमी साड़ी और काले-सुनहरे ब्लाउज में कल्पना बेहद दमक रही थीं। जैसे ही उनका सदाबहार गाना 'रम्बा हो' बजा, उन्होंने वही सिग्नेचर स्टेप्स और एनर्जी दिखाई, जिसने 1981 में उन्हें स्टार बना दिया था।
वीडियो शेयर करते हुए कल्पना खुद भी भावुक नजर आईं। उन्होंने लिखा, "एक दोस्त ने मुझे यह वीडियो भेजा है, जो कल रात का है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा किया... मैंने बहुत समय से डांस नहीं किया था, लेकिन वह शाम बहुत खास थी।"
कल्पना का यह वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' में इस गाने का नया वर्जन इस्तेमाल किया गया है, तो एक फैन ने चुटकी लेते हुए लिखा, "धुरंधर वाली लड़कियां आपके सामने फेल हैं, असली जादू तो आप ही का है।" वहीं एक दूसरे फैन ने लिखा, "हर कदम पर वही पुराना सुनहरा जादू है। काश, मैं भी आपकी तरह इतनी ग्रेसफुली उम्र बिता पाती।"
बहुत कम लोग जानते हैं कि कल्पना अय्यर सिर्फ एक डांसर या एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक ब्यूटी क्वीन भी रही हैं। 1978 में वह मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की फर्स्ट रनर-अप रही थीं। उन्होंने मिस वर्ल्ड 1978 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और टॉप 15 सेमी-फाइनलिस्ट में जगह बनाई थी। बॉलीवुड में उनका सफर 1980 में फिल्म 'लूटमार' से शुरू हुआ और उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी।
कल्पना अय्यर को सिर्फ उनके गानों 'हरि ओम हरि' या 'तू मुझे जान' के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी दमदार एक्टिंग के लिए भी याद किया जाता है। फिल्म 'हम साथ साथ हैं' में रीमा लागू की सहेली का किरदार आज भी लोगों के जेहन में है। वहीं, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'अंजाम' में एक सख्त जेल वार्डन के रूप में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई थी।
