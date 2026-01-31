‘रंबा हो हो हो…’ पर 70 साल की फेमस एक्ट्रेस ने लगाए ठुमके, खुद इमोशनल होकर किया VIDEO शेयर

Kalpana Iyer Video: 80 और 90 के दशक में अपनी अदाओं और डांस से पर्दे पर आग लगाने वाली दिग्गज एक्ट्रेस एक बार फिर अपने डांस को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फेमस एक्ट्रेस ने राजा हिंदुस्तानी में भी धमाकेदार डांस किया था और वह ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। जी हां! हम बात कर रहे हैं कल्पना अय्यर की। जो 'परदेसी मेरे यारा' से रातोंरात स्टार बन गई थीं। अब कल्पना अय्यर का जो डांस वीडियो वायरल हो रहा है। उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।