गाड़ी में डीजल भरवाया, थमा दिए नकली ₹500 के नोट; बाड़मेर में 3 युवक गिरफ्तार, 1.47 लाख की फेक करेंसी बरामद

पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवकों की पहचान दीपक पुत्र जगदीश, चेतन जोशी पुत्र हरजीवन भाई और भाविक पुत्र लक्ष्मण भाई के रूप में हुई है। तीनों गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस अब उनके बाड़मेर आने और नकली नोटों को यहां खपाने के मकसद के बारे में जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे पहले भी इस तरह की कोई वारदात कर चुके हैं या नहीं।