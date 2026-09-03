3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

गाड़ी में डीजल भरवाया, थमा दिए नकली ₹500 के नोट; बाड़मेर में 3 युवक गिरफ्तार, 1.47 लाख की फेक करेंसी बरामद

Fake Currency Seized: बाड़मेर में पेट्रोल पंप पर नकली नोट चलाने आए गुजरात के तीन युवकों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों से 1.47 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए।
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Harshita Saini

Sep 03, 2026

barmer crime

नकली नोटों का इस्तेमाल करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo- Patrika)

Fake Currency Case: बाड़मेर के सीमावर्ती इलाके में नकली नोट खपाने आए गुजरात के तीन युवकों को गडरारोड़ पुलिस ने पकड़ लिया। मामला रामसर के बालाजी पेट्रोल पंप से सामने आया, जहां युवकों ने गाड़ी में डीजल भरवाने के बाद 500-500 रुपए के नकली नोट देकर भुगतान किया। सूचना पुलिस तक पहुंची तो नाकाबंदी कर बिना नंबर की क्रेटा को रुकवाया गया। तलाशी में युवकों के पास से बड़ी संख्या में नकली नोट मिले।

पेट्रोल पंप पर ऐसे खुला नकली नोटों का मामला

रामसर के बालाजी पेट्रोल पंप पर तीन युवक गाड़ी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने गाड़ी में डीजल भरवाया और इसके बदले 500-500 रुपए के नोट दिए। नोटों को लेकर शक होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। गडरारोड़ थानाधिकारी मुकनदान चारण ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई। कुछ ही देर में संदिग्ध क्रेटा को रोककर उसमें बैठे तीनों युवकों को पकड़ लिया गया।


पुलिस ने गाड़ी में सवार युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से 500-500 रुपए के 295 नकली नोट बरामद हुए। इन नोटों की कुल कीमत 1 लाख 47 हजार 500 रुपए है। पुलिस ने नकली करेंसी के साथ बिना नंबर की गाड़ी को भी जब्त कर लिया।

गुजरात के रहने वाले हैं तीनों आरोपी

पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवकों की पहचान दीपक पुत्र जगदीश, चेतन जोशी पुत्र हरजीवन भाई और भाविक पुत्र लक्ष्मण भाई के रूप में हुई है। तीनों गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस अब उनके बाड़मेर आने और नकली नोटों को यहां खपाने के मकसद के बारे में जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे पहले भी इस तरह की कोई वारदात कर चुके हैं या नहीं।

नकली नोटों का नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

इसके अलावा गडरारोड़ पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि युवकों को ये नकली नोट कहां से मिले। पूछताछ में नोटों के स्रोत और इनके पीछे किसी नेटवर्क के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। और पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि तीनों युवक अकेले इस काम को कर रहे थे या इनके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

राजस्थान न्यूज: सोशल मीडिया पर पहले मीठी-मीठी बातें, फिर अकेले मिलने का बुलावा… इस खूबसूरत जाल से रहें सावधान

ये भी पढ़ें
ujjain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 04:05 pm

Published on:

03 Sept 2026 04:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / गाड़ी में डीजल भरवाया, थमा दिए नकली ₹500 के नोट; बाड़मेर में 3 युवक गिरफ्तार, 1.47 लाख की फेक करेंसी बरामद

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में फर्जी टीसी लगाकर सरपंच का चुनाव लड़ने वाली महिला को जेल, 5वीं पास थी और लगा दी 8वीं की फेक TC

fake tc lands sarpanch poll
बाड़मेर

बाड़मेर निकाय चुनाव में बीजेपी-कांग्रेस की बढ़ी टेंशन, टिकट कटते ही बागी हुए कई दिग्गज

barmer civic polls 2026 bjp congress tensions
बाड़मेर

राजस्थान न्यूज: सोशल मीडिया पर पहले मीठी-मीठी बातें, फिर अकेले मिलने का बुलावा… इस खूबसूरत जाल से रहें सावधान

ujjain
बाड़मेर

Rajasthan Nikay Election: कांग्रेस की पहली सूची में सामने आई गड़बड़ी, फिर करना पड़ा ये बदलाव; यहां देखें नई लिस्ट

Congress
बाड़मेर

Rajasthan : अग्निवीर को सैन्य सम्मान संग अंतिम विदाई, बड़े भाई ने सैल्यूट कर दी मुखाग्नि, पूरे गांव के छलके आंसू

rajasthan balotra agniveer jogaram jat cremated with military honours
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.