कहीं सीधी टक्कर तो कहीं निर्दलीय-आरएलपी बिगाड़ेंगे चुनावी गणित

बाड़मेर पत्रिका. नगर परिषद चुनाव में नाम वापसी के बाद अब 55 वार्डों में मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। छह वार्डों में आरएलपी की मौजूदगी से भाजपा-कांग्रेस के सामने तीसरी चुनौती खड़ी है। एक वार्ड में बीएसपी प्रत्याशी भी मैदान में है। वहीं 19 वार्डों में चार या पांच प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने से चुनावी गणित उलझा हुआ है। ऐसे में निर्दलीय, आरएलपी और बीएसपी प्रत्याशियों को मिलने वाले वोट कई वार्डों में जीत-हार का अंतर तय कर सकते हैं।