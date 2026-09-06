Rajasthan : खेत में जमीन खोदकर छिपा रखा था नशे का जखीरा, एएनटीएफ ने 60 वर्षीय आरोपी को धर दबोचा

Rajasthan : जालोर/बाड़मेर. मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एएनटीएफ जालोर की टीम ने सेड़वा क्षेत्र (बाड़मेर) में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। टीम ने 60 वर्षीय अर्जुन राम खिचड़ निवासी समा की ढाणी, सेड़वा, बाड़मेर के कब्जे से 7.642 किलोग्राम अफीम दूध, 602 ग्राम अफीम और 45.959 किलोग्राम डोडा-चूरा जब्त कर गिरफ्तार किया है। एएनटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि सेड़वा क्षेत्र में घर और खेत में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया है। टीम सेड़वा पहुंची और संदिग्ध मकान के पास निगरानी शुरू की। इसी दौरान घर से निकल रहे एक व्यक्ति को टीम ने रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम अर्जुनराम बताया। टीम ने सूचना स्थानीय पुलिस से साझा कर पुलिस को मौके पर बुलाया।