Rajasthan Road Accident: तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत

जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा-लक्ष्मणगढ़ सड़क मार्ग पर अहीर के तिबारा के समीप ज्ञानदीप स्कूल के पास कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दूध निकलवाने के लिए आया दूधिया अपने परिचित के साथ सड़क किनारे खड़े होकर चर्चा कर रहा था। इसी दौरान अलवर जिले के मालाखेड़ा की ओर से तेज रफ्तार से आई कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गई। हादसे में दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मालाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।