Alwar: अलवर निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में, 14 को आएगा रिजल्ट

अलवर जिले में निकाय चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं और मतदान दलों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। जिले में दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि परिणाम 14 सितंबर को आएगा।

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