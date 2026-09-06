Alwar: अलवर में साइबर फ्रॉड के खिलाफ पुलिस की मैराथन, लोगों को सिखाए बचाव के आसान टिप्स

बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी से आमजन को बचाने के लिए अलवर में साइबर सुरक्षा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी (IPS) ने बताया कि यह मैराथन डॉ. दीपक कुमार (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय) के निर्देशन तथा वीरेंद्र सिंह भाटी (डीएसपी, साइबर क्राइम) व मनीष शर्मा (सीओ, अलवर दक्षिण) के सुपरविजन में आयोजित की गई। मैराथन की शुरुआत प्रताप ऑडिटोरियम से हुई, जिसे एएसपी डॉ. दीपक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



यह दौड़ शहर के प्रमुख मार्ग एसएमडी सर्किल से होते हुए वापस ऑडिटोरियम पर आकर संपन्न हुई। इस आयोजन में जिले के विभिन्न थानों के पुलिस अधिकारी, पुलिस लाइन के जवान, बड़ी संख्या में शहर के युवा, छात्र और आम नागरिक शामिल हुए।