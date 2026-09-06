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Alwar: अलवर में साइबर फ्रॉड के खिलाफ पुलिस की मैराथन, लोगों को सिखाए बचाव के आसान टिप्स

अलवर में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी से आमजन को बचाने के लिए पुलिस ने अनोखी पहल की है। 'साइबर सुरक्षित राजस्थान' अभियान के तहत रविवार को जिला मुख्यालय पर साइबर सुरक्षा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों, युवाओं और नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Sep 06, 2026

cyber security marathon

साइबर फ्रॉड के खिलाफ पुलिस की मैराथन (फोटो - पत्रिका)

बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी से आमजन को बचाने के लिए अलवर में साइबर सुरक्षा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी (IPS) ने बताया कि यह मैराथन डॉ. दीपक कुमार (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय) के निर्देशन तथा वीरेंद्र सिंह भाटी (डीएसपी, साइबर क्राइम) व मनीष शर्मा (सीओ, अलवर दक्षिण) के सुपरविजन में आयोजित की गई। मैराथन की शुरुआत प्रताप ऑडिटोरियम से हुई, जिसे एएसपी डॉ. दीपक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह दौड़ शहर के प्रमुख मार्ग एसएमडी सर्किल से होते हुए वापस ऑडिटोरियम पर आकर संपन्न हुई। इस आयोजन में जिले के विभिन्न थानों के पुलिस अधिकारी, पुलिस लाइन के जवान, बड़ी संख्या में शहर के युवा, छात्र और आम नागरिक शामिल हुए।

लोगों को दी गई साइबर सुरक्षा की शपथ

कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने और साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आज के दौर में इंटरनेट जितना उपयोगी है, लापरवाही बरतने पर उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे में हर नागरिक का जागरूक होना ही साइबर अपराध से बचने का सबसे मजबूत हथियार है।


डिजिटल अरेस्ट और ओटीपी फ्रॉड से रहें सावधान

साइबर थाना पुलिस की टीम ने उपस्थित लोगों को आजकल हो रहे नए-नए तरीकों के फ्रॉड के बारे में विस्तार से समझाया। पुलिस ने खासतौर पर इन बातों के प्रति सचेत किया:

डिजिटल अरेस्ट: अनजान कॉल पर पुलिस या सीबीआई अधिकारी बनकर डराने वालों के झांसे में बिल्कुल न आएं।
ओटीपी व बैंकिंग फ्रॉड: अपना बैंक पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी या डेबिट/क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति से साझा न करें।
संदिग्ध लिंक और लॉटरी मैसेज: अनजान नंबरों से आए किसी भी लिंक या ऐप डाउनलोड करने वाले संदेशों पर क्लिक करने से बचें।
सोशल मीडिया सुरक्षा: सोशल मीडिया पर अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट और ब्लैकमेलिंग से सतर्क रहें।
ठगी होते ही इन नंबरों पर करें तुरंत संपर्क

अलवर पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी के साथ किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी या साइबर अपराध घटित होता है, तो वह बिना घबराए तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करे। इसके अलावा अलवर जिले के निवासियों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर 8764874306 जारी किया गया है। पीड़ित व्यक्ति केंद्र सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in या नजदीकी साइबर थाने पर भी तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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Updated on:

06 Sept 2026 04:27 pm

Published on:

06 Sept 2026 04:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर में साइबर फ्रॉड के खिलाफ पुलिस की मैराथन, लोगों को सिखाए बचाव के आसान टिप्स

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