Alwar: अलवर निकाय चुनाव में 4.46 लाख मतदाता करेंगे मतदान

अलवर जिले में नगर निगम अलवर सहित 12 नगरीय निकायों में कुल 4,46,764 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के लिए जिला प्रशासन ने मतदाताओं की संख्या जारी कर दी है। नगर निगम अलवर सहित जिले की 12 नगरीय निकायों में कुल 4,46,764 मतदाता मतदान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मतदाताओं से जुड़ी जानकारी साझा की है।