Rajasthan Politics : ‘राहुल गांधी को जितना भी पैसा दो, फायदा BJP को ही होता है’, मदन राठौड़ ने क्यों कहा ऐसा?

राजस्थान में आगामी नगर निगम (निकाय) चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राज्यभर के तूफानी दौरों पर निकले हुए हैं। रविवार को बाड़मेर दौरे के दौरान आयोजित एक सामाजिक सद्भावना बैठक में मदन राठौड़ का दिया गया एक भाषण अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस भाषण में वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विदेशी फंडिंग तक पर तीखे आरोपों की झड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में दावा किया कि भारत की तेजी से बढ़ती प्रगति से दुनिया के कई देश जल रहे हैं और इसे रोकने के लिए विदेशी ताकतों ने भारत के विपक्ष में भारी निवेश किया, लेकिन वह पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ।