सुंधा माता दर्शन के लिए पैदल निकला था हितेश, पीछे से पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पर मौत; शादी को हुआ था एक साल

जालौर. रानीवाड़ा में मंगलवार तड़के सुंधा माता के दर्शन के लिए पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के दल के साथ हादसा हो गया। कोटड़ा और धनपुरा गांव के बीच पीछे से आए पिकअप ने एक श्रद्धालु को टक्कर मार दी। हादसे में 28 साल के हितेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को भीनमाल के सरकारी अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया।