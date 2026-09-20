Bundi News: बिजली विभाग की लापरवाही ने ली किसान की जान, बिना पिता के हुए दो मासूम

बूंदी। दबलाना थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रोणीजा के राजस्व गांव घारधड़ी में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। खेत के पास बने बाड़े के ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर लोहे की तार फेंसिंग पर गिर गया। इससे पूरी फेंसिंग में करंट फैल गया। करंट की चपेट में आने से किसान महावीर चोपदार (35) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाड़े में बंधी दो गायों को भी करंट लग गया, जिससे उनकी भी मौत हो गई।