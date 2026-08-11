‘नंबर बढ़वाकर नौकरी दिलवा दूंगा’, जयपुर का बहुरूपिया ‘आलू’ गिरफ्तार, कभी फर्जी पुलिस तो कभी प्रोफेसर बनकर करता था ठगी

जयपुर जिले के मानसरोवर एसीपी हेमेन्द्र शर्मा ने बताया कि 21 जुलाई को मुहाना थाने में एक पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था। आरोपी ने फेसबुक पर ‘इंजीनियर सुनील मीणा’ नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर खुद को परिचित बताया और काम दिलाने का झांसा देकर 62000 रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद उसने एक व्यक्ति को फर्जी पुलिसकर्मी बनाकर पीड़ित के घर भेजा और केस का डर दिखाकर 60000 रुपए और वसूल लिए। आरोपी को पकड़ने में कांस्टेबल ओमप्रकाश डोबर व दामोदर सारण की अहम भूमिका रही।