Rajasthan News: मानगढ़ धाम नहीं बनेगा राष्ट्रीय स्मारक, केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी

Central Govt Rejects Mangarh Dham As National Monument: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मानगढ़ धाम को प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के संबंध में पूर्व में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।