निठाउआ में डामर पहुंच सड़क बदहाल

पीठ.सीमलवाड़ा लोक निर्माण विभाग अंतर्गत बांकड़ा से निठाउआ पहुंच सड़क पर कई गड्ढे हो गए है।जिससे यात्री,राहगीर,वाहन चालक परेशान है। बांकड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रमेशचंद्र डामोर ने विभाग के एक्सईएन को बताया कि पीठ-पुनावाड़ा सीमावर्ती मुख्य मार्ग में बांकडा गांव से निठाउआ की पहुंच डामर सड़क मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए।अब बरसात शुरू होने से इन गड्ढ़ों में पानी भरा रहने लगा है।जिससे यात्रियों, वाहन संचालकों को परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने समस्या के स्थायी समाधान की मांग की हैं।
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