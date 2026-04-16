बड़ी खबरः राजस्थान में लॉरेंस गैंग के खास सहयोगी को पुलिस ने गोली मारी, पुलिस पर किए थे फायर, जानें कौन है वांडेट

lawrence Gang Member Shot By Police: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में आज तड़के बड़ी वारदात हुई है। पुलिस दल और गैंगस्टर्स के बीच जमकर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में गैंगस्टर पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। उसकी हालत बेहद गंभीर है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। वह लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से लॉरेंस और उसके गुर्गे राजस्थान में लगातार कारोबार और राजनीति से जुड़े लोगों को रंगदारी के लिए धमका रहे हैं। आज तड़के हुई यह घटना सूरतगढ़ बाईपास पुल पर नाकाबंदी के दौरान आज तड़के तीन बजे हुई बताई गई है।