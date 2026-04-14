एमएसपी पर गेहूं खरीद को लेकर 15 मंडियां बंद, किसानों-व्यापारियों का उग्र विरोध

श्रीगंगानगर.न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पिछले वर्ष की तरह पूरी गेहूं खरीद की मांग को लेकर सोमवार को श्रीगंगानगर सहित जिले की 15 कृषि उपज मंडियां पूरी तरह बंद रहीं। मंडियां बंद रहने से कृषि जिंसों की खरीद-फरोख्त ठप हो गई और किसानों-व्यापारियों में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश खुलकर सामने आया।जिला मुख्यालय की नई धानमंडी आंदोलन का केंद्र रही। सुबह व्यापारी गंगानगर कच्चा आढ़तिया संघ कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और मंडी के तीनों मुख्य गेट बंद कर दिए। इसके चलते मंडी के बाहर ट्रैक्टर-ट्रोलियों की लंबी कतारें लग गईं। किसान उपज लेकर पहुंचे, लेकिन प्रवेश नहीं मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान भवन गेट और शिव चौक की ओर मुख्य द्वार पर जाम की स्थिति बनी रही, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ।