चंद मिनटों में खाक हुआ कारोबार: मुख्य बाजार में धधकी आग से स्कूटी शोरूम बना राख का ढेर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही शटर खोला गया, अंदर लगे कांच टूट गए और आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया। महज 2 से 3 मिनट में आग पूरे शोरूम में फैल गई। अंदर खड़ी स्कूटियां और अन्य सामान तेज लपटों में घिर गए। आग इतनी तेजी से फैली कि सामान को बाहर निकालने का मौका भी नहीं मिल पाया।