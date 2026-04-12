Janani Express Ambulance: 8 साल बाद फिर सड़कों पर दौड़ेगी 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस, प्रसूताओं को मिलेगी बड़ी सुविधा

जानकारी के अनुसार, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य में 12 सितम्बर 2011 को 104 जननी एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना था। सूरतगढ़ उप जिला चिकित्सालय में यह सेवा 4 जनवरी 2014 को शुरू हुई थी, लेकिन वर्ष 2018 में तकनीकी खराबी के चलते एम्बुलेंस बंद हो गई थी।