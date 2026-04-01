Rajasthan: बीसलपुर परियोजना ने 30 घंटे का लिया शटडाउन, अजमेर समेत इन शहरों में 2 दिन नहीं आएगा पानी

अधीक्षण अभियंता रामचंद राड़ के अनुसार, इस अवधि में केकड़ी से नसीराबाद तक बिछाई गई 1600/1500 एमएम एमएस पाइपलाइन पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान वाल्व हटाने, फ्लो मीटर स्थापित करने और विभिन्न स्थानों पर लीकेज की मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा नसीराबाद से अजमेर के एसआर-7 तक जा रही 1300 एमएम पाइपलाइन में भी सुधार कार्य होंगे। साथ ही परियोजना से जुड़े विभिन्न पम्प हाउसों पर रखरखाव और तकनीकी सुधार किए जाएंगे।