11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

राम जल सेतु परियोजना : सीएस वी श्रीनिवास ईसरदा बांध पहुंचे, काम पूरा करने की दी तारीख, 35 लाख लोगों तक पहुंचेगा पानी

Isarda Dam Project: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास शनिवार को सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे टोंक की नवनियुक्त कलक्टर टीना डाबी और सवाई माधोपुर कलक्टर कानाराम के साथ ईसरदा बांध का निरीक्षण किए। इसके अलावा चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Kamal Mishra

Apr 11, 2026

cs V Srinivas

ईसरदा बांध का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास (फोटो-पत्रिका)

सवाईमाधोपुर। पूर्वी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित ईसरदा बांध परियोजना को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बांध का निर्माण कार्य जुलाई तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना लाखों लोगों की जीवनरेखा है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य सचिव शनिवार को सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर थे। सीएस के ईसरदा बांध परियोजना कार्यालय पहुंचने पर सवाई माधोपुर जिले के कलेक्टर कानाराम और टोंक कलेक्टर टीना डाबी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद सीएस ने दोनों कलक्टर के साथ ईसरदा बांध का निरीक्षण किया और परियोजना से जुड़े अधिकारियों से जानकारी हासिल की।

अधिकारीयों को सख्त निर्देश

साथ ही मुख्य सचिव ने परियोजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और कार्य की वास्तविक प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया। साइट इंजीनियरों व फील्ड स्टाफ के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए संकल्पित है।

पूर्वी राजस्थान की जीवनरेखा बनेगा ईसरदा बांध

करीब 1038.65 करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह परियोजना पूर्वी राजस्थान की राम जल सेतु योजना का अहम हिस्सा है। इसके पूर्ण होने पर सवाई माधोपुर और दौसा जिलों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा। प्रथम चरण में 3.24 टीएमसी जल संग्रहण से दौसा जिले के 1079 गांव व 5 शहर तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव व 1 शहर सहित लगभग 35.13 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। द्वितीय चरण पूर्ण होने पर बांध की भंडारण क्षमता 10.77 टीएमसी तक बढ़ जाएगी।

सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लिफ्ट सिस्टम, इंटेक वेल, पम्प हाउस, पाइपलाइन नेटवर्क और स्काडा सिस्टम सहित सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने नियमित निरीक्षण, गुणवत्ता की निगरानी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

क्षेत्र में विकास के नए द्वार भी खुलेंगे

निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला कलक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी और वरिष्ठ अभियंताओं के साथ बैठक कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संकेत दिए कि जून माह में पुनः निरीक्षण कर कार्यों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। ईसरदा बांध परियोजना समय पर पूर्ण होने से न केवल पेयजल संकट से राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। यह योजना पूर्वी राजस्थान के जल प्रबंधन और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान के सभी जिलों को CM भजनलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा, बांदीकुई को मिली 607.66 करोड़ की सौगात
दौसा
CM Bhajanlal Sharma Bandikui visit, Bandikui development projects, Rajasthan CM Bhajanlal Sharma, 165 crore projects launch, Bandikui news Rajasthan, infrastructure development Rajasthan, Rajasthan government projects, Bandikui inauguration foundation stone, Rajasthan political news, development news Rajasthan, Bhajanlal Sharma rally, Bandikui public meeting, Rajasthan infrastructure boost, government schemes Rajasthan, Bandikui latest news, Rajasthan district development

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 05:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राम जल सेतु परियोजना : सीएस वी श्रीनिवास ईसरदा बांध पहुंचे, काम पूरा करने की दी तारीख, 35 लाख लोगों तक पहुंचेगा पानी

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गाइडलाइन तोड़ने वालों पर सख्ती; रणथम्भौर में टाइगर को घेरा, छह गाइड-चालकों पर प्रतिबंध

सवाई माधोपुर

New Safari Park: पर्यटकों के लिए खुशखबरी, रणथंभौर में बनेगा नया सफारी पार्क; वन विभाग ने मांगी जमीन

Ranthambore new safari park
सवाई माधोपुर

राजस्थान: महिला को बहला-फुसलाकर मथुरा से लाया, बलात्कार के बाद एसिड अटैक; अब आरोपी को आजीवन कारावास

court
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur New Road: अब पुरानी सड़क पहले खोदी जाएगी, फिर बनेगी नई; सीवर कनेक्शन भी होंगे

Sawai Madhopur New Road-1
सवाई माधोपुर

रेलवे की बड़ी उपलब्धि, कोटा से दिल्ली-मुंबई का सफर होगा और तेज, 160 KMPH की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन

Indian Railways
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.