श्रीगंगानगर : LPG सिलेंडर की किल्लत से परेशान उपभोक्ताओं को मिला सस्ता विकल्प, शहर में तेजी से बढ़े पीएनजी कनेक्शन

श्रीगंगानगर शहर के अलावा पड़ोसी हनुमानगढ़ और अबोहर में भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोरों पर है और नए पीएनजी कनेक्शन किए जा रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि घर या कमर्शियल प्रतिष्ठान में लगे मीटर की रीडिंग के आधार पर महीने के अंत में बिल आएगा, जितनी गैस खर्च करते हैं, उन्हें सिर्फ उतने का ही भुगतान करना होगा। शहर में अब तक 28 हजार से अधिक हुए कनेक्शन हुए हैं। अभी एक लाख कनेक्शन होने बाकी हैं।