Baran Mandi Bhav: लहसुन में जोरदार तेजी, गेहूं के भाव लुढ़के, पढ़ें मंडी अपडेट

बारां। कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं और लहसुन के भावों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को मंडी में गेहूं की बम्पर आवक जारी रही, जिससे इसके दामों में गिरावट दर्ज की गई। करीब एक लाख कट्टों की आवक के बीच गेहूं का अधिकतम भाव घटकर 2775 रुपए प्रति क्विंटल रह गया, जबकि कुछ दिन पहले यह 3050 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था।