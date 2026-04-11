पाली: सरस गोल्ड दूध सस्ता, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत; नई दरें 15 अप्रेल से होंगी लागू

संघ ने बताया कि सरस दूध के अलावा दही 5 व 15 किलो पैक (बाल्टी में), पनीर एवं छाछ 6 लीटर पैक भी आयोजनों के लिए ताजा और गुणवत्तायुक्त रूप में उपलब्ध हैं। सरस के उत्पादों की जानकारी के लिए उपभोक्ता सोहनी देवी प्रभारी - विपणन 9680907912, विपेंद्र सिंह प्रभारी एफजीएस 9413558821, राहुल दुग्ध विक्रय शाखा 9783092577 नम्बरों पर संपर्क कर सकते हैं।