राजस्थान के शहर में 1000 करोड़ के निवेश का यूरोपीय स्टाइल मार्केट, लग्जरी सुविधाओं के साथ लोगों को मिला रोजगार

शहर के पारंपरिक 'गोल बाजार' में बढ़ती भीड़ और संकरी गलियों के कारण पार्किंग एक बड़ी चुनौती बन गई थी। युवा ग्राहक और संपन्न वर्ग पार्किंग की किल्लत की वजह से मुख्य बाजार जाने से कतराने लगा था। इसी जरूरत को समझते हुए ब्रांडेड कंपनियों और निवेशकों ने शहर के बाहरी क्षेत्रों, जैसे सूरतगढ़ रोड पर श्रीनाथ मार्केट और हनुमानगढ़ रोड पर रिद्धि-सिद्धि कॉलोनी जैसे मुख्य मार्गों पर निवेश किया। यहां पर्याप्त पार्किंग स्पेस उपलब्ध होने के कारण ग्राहक इन बाजारों को अधिक तवज्जो दे रहे हैं।