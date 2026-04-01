Sri Ganganagar: कॉलेज स्टूडेंट बनकर छिपा था लॉरेंस गैंग का ईनामी बदमाश, प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग मामले में था फरार

यह मामला 25 मार्च 2025 का है, जब अग्रसेन नगर चौक स्थित प्रॉपर्टी डीलर सतीश कुमार उर्फ राजू कथूरिया के घर पर फायरिंग की गई थी। आरोप है कि फिरौती की रकम नहीं देने पर यह हमला कराया गया। इस मामले में जवाहरनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अशोक सिडाना, यशविंद्र उर्फ यस सिडाना, नीरज सनेजा, निश्चय नारंग, रोहित वाल्मीकि, मोनू वर्मा और गोल्डी बराड़ सहित कई आरोपियों को नामजद किया गया था।