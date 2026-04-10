Ravindra Singh Bhati: उदयपुर कोर्ट में पेश हुए रविंद्र सिंह भाटी, बोले- आंदोलन कुचलने के लिए रचा गया राजनीतिक षड्यंत्र

भाटी ने कहा कि उस समय ग्रामीण छात्र आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में थे। उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन नहीं थे, इसके बावजूद उनसे पूरी फीस ली जा रही थी। इसी के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई, जिसे अब गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। समाज में हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रहे विवादों और पुराने वीडियो वायरल होने के सवाल पर भाटी ने संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन समाज में मनभेद नहीं होने चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रेम, सद्भाव और भाईचारा ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है और इसे बनाए रखना जरूरी है।